Mulher é espancada por vários homens ao tentar proteger sua loja nos EUA

Cresce as manifestações de protestos nos EUA após a morte do ex-segurança negro George Floyd. Muita confusão avalanches de informação e desinformação balançam os mundos virtual e real.

Em Rochester, Nova York, a Polícia de Nova York tenta identificar vários homens que espancaram mulher que tentava evitar saques em sua lojinha, no último sábado (30).

Beating the shit out of an elderly woman is not a 'protest' pic.twitter.com/1RA3paGDiv