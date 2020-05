Morre Ann Mitchell, uma das matemáticas que decifraram mensagens nazistas

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A matemática Ann Mitchell, que integrou a equipe que decodificou mensagens nazistas durante a 2ª Guerra Mundial, morreu o último final de semana aos 97 anos. Ela havia sido diagnosticada com a Covid-19.

Segundo um dos filhos da matemática, Andy Mitchell, a mãe estava já bastante debilitada fisicamente antes de pegar o novo coronavírus. Ela morreu em uma casa de repouso em Edimburgo, na Escócia.

"Fico feliz por ela ter recebido o reconhecimento por uma vida bem vivida", disse ele.

A matemática integrou a equipe do pioneiro da computação Alan Turing, no centro de decifração de Bletchley Park. Ali, ajudou a decifrar as mensagens enviadas pela Alemanha durante a guerra, como coordenadas de ataques.

A história de Turing à frente deste projeto foi contada no filme "O Jogo da Imitação" (2014). Já a das mulheres que aturam no projeto foi contada no livro "As garotas de Bletchley", da autora Tessa Dunlop.

Ann é tida como umas das que decifrou as mensagens trocadas pela aviação e o Exército nazista entre setembro de 1943 e maio de 1945, quando a Alemanha se rendeu.

Depois da guerra, Ann se dedicou aos estudos de Filosofia -já com a licenciatura em matemática adquirida no início do confronto. Ela voltou a morar em Edimburgo, onde se casou e publicou vários livros.

Segundo relatos de amigos ouvidos pela BBC, com o passar do tempo, nos anos 1970, Ann ficou surpresa com o interesse em sua vida, que ela teve que manter em segredo por muitos anos. Certa vez, ela disse: "Foi um recorte no final da minha vida, subitamente ganhando importância, passando de ninguém para alguém. Um passado inteiro em que ninguém estava interessado e de repente muitas pessoas estão. É muito estranho."