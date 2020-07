Militares morrem durante missão após queda de helicóptero

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Aproximadamente 9 pessoas morreram na queda de um helicóptero do exército da Colômbia, nesta terça-feira (21), próximo à fronteira com o estado de Rondônia.

A aeronave teria caído durante uma missão de combate a um grupo dissidente das Farc. Segundo o Sistema Globo, 17 militares estavam a bordo no momento do acidente. Desses, apenas 6 foram resgatados com vida, ainda na madrugada. Eles estavam bastante machucados.

Durante as buscas, nove corpos foram encontrados e dois seguem desaparecidos. As investigações continuam para descobrir quais foram as causas do acidente e o paradeiro dos militares desaparecidos.