Milhares protestam contra o isolamento social na Alemanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milhares de pessoas se reuniram na tarde deste sábado (16) em mais de dez cidades na Alemanha para protestar contra o isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus. O movimento preocupou as autoridades locais, já que a maioria pertencia a últradireita e à esquerda radical.

Em Munique, no sul do país, cerca de mil manifestantes se reuniram no parque onde o Festival da Cerveja geralmente é realizado. No entanto, houve agrupamento de pessoas e não foi respeitada as regras de distanciamento social.

Já em Stuttgart, as autoridades da cidade autorizou a manifestação com a condição de que esta não reunisse mais de 5.000 pessoas. Apesar dos apelos, um número maior de pessoas participou do evento e a polícia teve que dispersar parte do grupo.

Aos menos 1.500 ativistas se reuniram em Frankfurt, que também reuniu um número semelhante de contra-manifestantes.

Protestos também foram realizadas em Berlim, Dortmund, Nuremberg, Bremen, , Leipzig. Todas foram vigiadas pela polícia, obrigada a agir em alguns casos.