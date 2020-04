Mais de 1,5 milhão de pessoas já foram infectadas por coronavírus no mundo

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os casos confirmados da Covid-19 chegaram a 1,5 milhão no mundo todo, segundo o serviço de monitoramento da pandemia feito pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.

Mais de 430 mil casos foram registrados nos Estados Unidos, que têm o maior número de infectados. Espanha (152 mil), Itália (139 mil), Alemanha (113 mil) e França (83 mil) também estão entre os países com o maior número de casos confirmados.

Na Itália, ao menos 17 mil pessoas morreram com a doença. Na Espanha, país com o segundo maior número de mortes, foram mais de 15 mil óbitos causados pela Covid-19. As mortes já passam de 4,5 mil somente no estado americano de Nova York.

O número de casos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma parte do número total de infecções, devido às diferentes políticas dos países para registrar os casos -alguns o fazem apenas com as pessoas em estado grave, como é o caso do Brasil.

A descoberta de um novo vírus na China foi comunicada à OMS (Organização Mundial da Saúde) no fim de dezembro de 2019. Desde então, 89 mil morreram em decorrência da Covid-19.