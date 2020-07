Homem é preso suspeito de assassinar transexual brasileira na Itália

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Um italiano de 42 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta sexta-feira (24). Ele é suspeito de matar uma transexual brasileira, em Milão, na Itália. O corpo dela foi encontrado na segunda-feira (20), com cerca de 50 facadas.

O suspeito seria cliente habitual da vítima e foi identificado após a polícia italiana analisar as imagens do circuito interno de segurança do prédio onde a transexual morava. De acordo com a Folha de São Paulo, o homem aparece entrando e saindo do apartamento da vítima e ainda a placa de seu carro.

Ainda de acordo com o site, o italiano teria deixado o gás ligado para supostamente provocar uma explosão ou um incêndio com a finalidade de ocultar as provas do crime.

A polícia continua investigando para apurar as circunstâncias e a motivação do crime.