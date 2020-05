'Hidroxicloroquina? Médicos e enfermeiros estão tomando preventivamente. Eu estou tomando', diz Trump

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

O presidente americano Donald Trump disse que está tomando cloroquina para se prevenir do coronavírus. Leia parte da entrevista.

Vocês ficariam surpresos se soubessem quantas pessoas estão tomando hidroxicloroquina, especialmente os profissionais da linha de frente na saúde, isto antes de contrair o novo coronavírus. Profissionais da linha de frente, médicos, enfermeiros... muitos estão tomando preventivamente. Aliás, eu estou tomando. Eu estou tomando.

Eu estou tomando hidroxicloroquina, agora mesmo. Venho tomando há algumas semanas. E se não for bom, eu figo a vocês, isto não irá me machucar. O medicamento está no mercado há 40 anos para tratar a malária, lúpus e outras doenças. Eu tomo. Profissionais na linha de frente tomam, médicos tomam. Eu tomo uma pílula todo dia. Eu penso que as pessoas têm o direito de tomar.

Recebi uma carta de um médico um dia desses, de Westchester, Nova Iorque, e me ligou a penas para me dizer: “senhor, tenho centenas de pacientes e receito hidroxicloroquina, e das centenas de pessoas que tenho atendido, não perdi uma”.