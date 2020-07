França passa a exigir teste de Covid-19 para viajantes vindos do Brasil

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A França vai tornar obrigatória a realização de testes de Covid-19 para pessoas procedentes de 16 países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos.

Para compensar a ausência ou o difícil acesso aos exames em alguns desses locais, o governo francês disponibilizará o procedimento em portos e aeroportos. A nova medida estará totalmente implementada até 1º de agosto, de acordo com o primeiro-ministro, Jean Castex.

As fronteiras seguem fechadas para os turistas desse grupo de países. As regras se aplicarão, portanto, àqueles ainda autorizados a entrar –franceses e estrangeiros com domicílio fixo no país.

A Alemanha anunciou que também oferecerá testes gratuitos em aeroportos –mas eles não serão obrigatórios.

Viajantes procedentes de 130 lugares considerados de alto risco por Berlim, caso do Brasil e dos EUA, poderão ser testados imediatamente ao chegar –os demais terão a oportunidade de fazê-lo em até três dias.

Tanto a França quanto a Alemanha determinaram que viajantes que apresentarem resultados positivos para Covid-19 deverão ficar em quarentena por 14 dias.

Até agora, a Alemanha se saiu melhor no combate ao coronavírus do que a maioria dos países, incluindo a França, graças à ampla realização de testes desde a confirmação dos primeiros casos.

No entanto, vídeos que mostram comportamentos imprudentes de alemães em Maiorca, na Espanha, e na Bulgária levantaram preocupações de que os turistas possam importar infecções ao voltar para casa.