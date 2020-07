Ex-companheira de acusado do desaparecimento de Madeleine McCann é investigada

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

A ex-companheira de Christian Brueckner, 43, pedófilo condenado e acusado do envolvimento por desaparecimento de Madeleine McCann, por um suposto cúmplice em alguns de seus crimes. está sendo investigada

Segundo a apuração do NyPost ,Christian supostamente cometeu uma série de assaltos no sul de Portugal com Nicole Fehlinger e ligou para ela em 3 de maio de 2007, na noite em que Madeleine McCann, de 3 anos de idade, desapareceu de um resort popular na região, o Sun relatado . Brueckner e Fehlinger são alemães.

Ainda segundo o site, a suspeita se baseia na ligação surgida um pouco antes do caso de McCann, informou a emissora portuguesa RTP , e pode ter sinalizado a Brueckner que a costa estava limpa, embora não haja nenhuma sugestão de que ela soubesse que Brueckner planejava sequestrar a garota. Nesta linha de raciocínio, a polícia não acha que Nicole desempenhou um papel no desaparecimento de McCann, mas a está questionando sobre outros crimes que ocorreram em 2007 em toda a região espanhola do Algarve, segundo informações da imprensa.

A investigação informa que Brueckner e Fehlinger supostamente roubaram casas de veraneio, uma vez supostamente pegando 100.000 Euros enfiados em uma mala.

"Sempre foi o mesmo modus operandi", disse o reportagem da RTP.