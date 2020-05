Embaixador pede que britânicos viajando no Brasil voltem imediatamente

Não ao lockdown em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O embaixador do Reino Unido no Brasil, Vijay Rangarajan, pediu que os cidadãos britânicos que estiverem viajando no Brasil retornem imediatamente ao seu país.

Segundo comunicado da Embaixada, voos comerciais diretos para o Reino Unido estão suspensos desde o dia 3 de abril, mas ainda há algumas opções de voo em rotas que passam pelos EUA e por outros países da Europa.

Em mensagem publicada no Twitter, Rangarajan disse turistas devem procurar esses voos com urgência, já que a Embaixada não tem planos de fretar aeronaves.

Cidadãos britânicos que precisarem de ajuda para regressar ao país podem preencher um formulário neste link: https://uk-form-app.azurewebsites.net/.