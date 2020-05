Embaixador da China em Israel é encontrado morto em sua residência

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O embaixador da China em Israel, Du Wei, foi encontrado morto neste domingo (17) em sua casa, no subúrbio de Herzliya, em Tel Aviv. A polícia local abriu investigação para apurar as causas.

Segundo informações do site The Jerusalem Post, não há evidências que a causa da morte do embaixador não foi natural.

Antes de assumir o cargo em Israel, Du Wei foi embaixador na Ucrânia. Ele chegou ao país em fevereiro, na época em que o coronavírus estava em crescente na China.

Até o momento, nem a embaixada chinesa em Israel ou o Ministério das Relações Exteriores de Pequim comentaram a morte do embaixador.

Du Wei era casado e tinha um filho.