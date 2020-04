Dois russos e um americano decolam rumo à Estação Espacial Internacional

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

O astronauta americano Chris Cassidy e os cosmonautas russos Anatoli Ivanichin e Ivan Vagner decolaram nesta quinta-feira, 9, para a Estação Espacial Internacional (ISS), deixando para trás um planeta confinado e atormentado pela pandemia do novo coronavírus.

Os três homens decolaram às 08h05 GMT do Cosmodrome russo Baikonur, no Cazaquistão, de acordo com imagens divulgadas pelas agências espaciais dos EUA e da Rússia. Eles devem passar seis meses a bordo da ISS.

A nave decolou com a ajuda de um foguete Soyuz-2.1a, o primeiro usado para o lançamento de um aparelho tripulado. O acoplamento do Soyuz MS-16 com a plataforma orbital internacional, que ocorrerá no modo automático, está programado para as 14h15 GMT. (Com agências internacionais).