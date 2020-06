Coreia do Norte explode escritório de relações com Coreia do Sul

O poder dos maus

A Coreia do Norte explodiu o escritório de Kaesong, de relações com a Coreia do Sul, nesta terça-feira (16), após ameaças de Pyongyang.

Segundo o Sistema Globo, o ministério que trata as relações entre Coreia do Norte e Coreia do Sul comunicou à imprensa sobre a explosão: "A Coreia do Norte explodiu o escritório de Kaesong às 14h49 locais".

Ainda de acordo com o site, Pyongyang ameaçou cortar os laços inter-coreanos e tomar medidas de retaliação contra mensagens críticas ao líder norte-coreano Kim Jong-un.

O escritório era um projeto para reduzir as tensões entre as duas Coreias.