Comissão Interamericana de Direitos Humanos pede a Nicarágua que adote medidas contra coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) expressou sua preocupação com a forma com que o governo da Nicarágua tem lidado com a pandemia do novo coronavírus e pediu que o país observe as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Segundo o órgão, o regime do ditador Daniel Ortega não tem rastreado os casos detectados no país nem adquirido e conduzido testes para diagnosticar a Covid-19.

"A falta de transparência e de informações confiáveis e detalhadas sobre medidas para conter a pandemia e prevenir o contágio [...] contribuem para aumentar a desconfiança pública já existente no país", diz o comunicado.

A CIDH também relata que as autoridades têm fornecido informações contraditórias sobre o número de pessoas infectadas e com suspeita de terem sido infectadas pelo coronavírus.

De acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, há sete casos confirmados no país e uma morte.

O órgão afirma que médicos estão pedindo demissão por causa da falta de equipamentos e suprimentos básicos para enfrentar a pandemia.

"A Comissão está preocupada com informações que indicam que a estabilidade no emprego dos profissionais de saúde está intimamente ligada à preferência política que eles manifestam", diz a nota.

O país vive sob uma ditadura desde 2007, quando Ortega voltou ao poder. Segundo o jornal o Guardian, ele foi visto pela última vez em 13 de março. Sua ausência tem alimentado suspeitas da oposição de que ele está doente ou se isolando.