Com medidas de prevenção, Nova Zelândia contém vírus

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com medidas rígidas de confinamento impostas antes de uma explosão no número de casos, o governo da Nova Zelândia tem conseguido conter a pandemia de coronavírus no país.

No final de março, a primeira-ministra Jacinda Ardern colocou o país inteiro em uma quarentena preventiva de quatro semanas –ainda faltam duas. Segundo ela, a decisão foi tomada porque a Nova Zelândia queria eliminar o vírus e não apenas conter sua disseminação.

Com isso, os neozelandeses só podem deixar suas casas para se exercitarem, comprarem alimentos ou remédios ou irem trabalhar (apenas para quem atua em setores essenciais).

As medidas têm sido elogiadas por conseguirem conter a propagação do vírus. Até este sábado, o país registrou apenas quatro mortes –todas de idosos– e cerca de mil casos confirmados de Covid-19.

Ardern já avisou que, independentemente do sucesso das medidas, a quarentena será mantida pelo menos até o final de abril.