Chanceler uruguaio renuncia em reunião do Mercosul

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Durante a primeira reunião do Mercosul realizada de modo virtual, o chanceler uruguaio, Ernesto Talvi, anunciou nesta quarta-feira (1º) que deixará o cargo na semana que vem.

Do Partido Colorado, Talvi disputou a presidência com Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional (blanco), e ficou em terceiro lugar no primeiro turno.

No segundo, para conseguir os apoios necessários e vencer o candidato da Frente Ampla, Daniel Martínez, Lacalle Pou armou uma coalizão com partidos opositores, incluindo o Colorado, formando a chamada "coalizão multicolor".

A saída de Talvi significa um desgaste na base de apoio de Lacalle Pou e provocou surpresa ao ser anunciada na reunião do Mercosul --ainda mais porque, na cerimônia desta quinta-feira (2), a presidência pro-tempore do bloco passará do Paraguai para o Uruguai.

Um dos destaques da reunião, ainda que ocorra por videoconferência, é que será a primeira ocasião em que os presidentes da Argentina, Alberto Fernández, e do Brasil, Jair Bolsonaro, estarão no mesmo fórum.

A última reunião do Mercosul havia ocorrido em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, cinco dias antes do fim do mandato de Mauricio Macri.

No lugar de Talvi, o novo chanceler uruguaio será Francisco Bustillo, atual embaixador do país na Espanha.

Talvi vinha tendo problemas com Lacalle Pou havia alguns meses. Em sua carta de demissão, o chanceler disse que "foi um privilégio servir os cidadãos uruguaios e a chancelaria, não é minha intenção ser um obstáculo no desejo do presidente de nomear outro chanceler".