Brasileiros em Israel usam música 'Hallelujah', de Leonard Cohen, contra isolamento

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

TEL AVIV, ISRAEL (FOLHAPRESS) - Uma família de brasileiros em Israel recorreu à música para se comunicar com amigos e familiares durante o isolamento provocado pela crise do coronavírus.

Os Bromberg, moradores da cidade de Raanana (20 km ao norte de Tel Aviv), improvisaram uma cantoria caseira que acabou sendo compartilhada em redes sociais tanto em Israel quanto no Brasil.

No vídeo, cinco membros da família -o pai Richard, 48, a mãe Fernanda, 44, a avó Julieta, 77, e os filhos Jonny, 16, e Leonardo, 9- cantam "Hallelujah", do cantor e compositor canadense Leonard Cohen, tentando passar uma mensagem de esperança em tempos de distanciamento social.

"Estamos todos enfurnados em casa, então nada melhor do que música para melhorar o humor", diz Fernanda Soifer Bromberg, cantora lírica, jornalista e escritora.

Os Bromberg se mudaram de São Paulo para Israel em 2018 e escolheram morar em Raanana, onde vivem 300 famílias brasileiras.

Fernanda não demorou a ser aceita como corista na Ópera de Israel. A voz meio-soprano se destaca no vídeo, gravado em inglês e hebraico com telefones celulares na cozinha da família.

O vídeo foi editado por Richard, que é designer gráfico, editor de vídeos e ilusionista. Desempregado desde o começo da crise de saúde, ele tenta manter o bom humor: "Foi uma forma de criar uma atividade para a minha família durante o confinamento em casa. Se não fizermos nada, acabamos ficando meio doidos."

Fernanda também está sem trabalho depois que a Ópera suspendeu a temporada.

Em Israel, as regras do isolamento social são severas. As pessoas não podem se afastar mais de 100 metros de casa, e as únicas lojas abertas são supermercados e farmácias.

Apenas 15% dos trabalhadores continuam na ativa, e o desemprego saltou de 4% no começo de março para o inédito patamar de 25%.

A partir desde domingo (12), será obrigatório o uso de máscaras em locais públicos. Para evitar o alastramento do novo coronavírus em meio ao feriado de Pessach (a Páscoa judaica), comemorado entre os dias 8 e 15, o governo também instituiu restrições para viagens intermunicipais.

Na sexta (10) à tarde, Israel somava mais de 10 mil infectados e 95 mortos em decorrência da Covid-19. Segundo levantamento do governo, pelo menos 140 pessoas estão internadas em estado grave.

Durante o período de confinamento, muitos artistas israelenses têm divulgado vídeos de entretenimento nas redes sociais. A família brasileira decidiu entrar na onda.

"Na nossa família, todo mundo canta ou toca algum instrumento. Então, por que não tentar aliviar a solidão dos outros através da música?", pergunta Richard.

O vídeo tem uma participação especial da avó Julieta, também nascida no Brasil e que mora na mesma rua do resto da família. Como não pode visitar os netos, ela gravou sua parte remotamente.

Com a reação positiva ao vídeo nas redes sociais, a família já pensa em novos projetos --talvez com a participação do cachorro, Fígaro.

"Queremos ficar em contato com todos, apesar de tudo. Bate a saudade justamente neste momento em que não sabemos como vai ser o dia de amanhã", diz Fernanda.