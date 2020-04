Boris Johnson deixa UTI após 3 noites e segue internado para tratar coronavírus

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, deixou nesta quinta (9) a terapia intensiva onde estava internado desde a noite de segunda (6), no hospital Saint Thomas, em Londres, por complicações da Covid-19 (doença provocada pelo novo coronavírus).

Segundo o comunicado do governo britânico, "ele está extremamente de bom humor".

Boris permanece no hospital, "onde receberá um monitoramento rigoroso", segundo a nota.

Diagnosticado no final de março, o premiê havia se autoisolado, mas os sintomas pioraram depois de uma semana, levando-o a se internar no hospital no último domingo (5).

Na segunda, com nova piora, foi internado na UTI para fazer tratamento com oxigênio. Não chegou a ser entubado.