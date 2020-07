Biden lança plano nacionalista de olho em apoiadores de Trump

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, apresentou nesta quinta (9) um pacote econômico de US$ 700 bilhões (R$ 3,7 tri) focado em estímulos para a indústria americana, geração de empregos e investimentos em pesquisa e inovação.

Chamada de "Build Back Better" (reconstruir melhor), a proposta busca atrair os eleitores que apoiam Donald Trump baseados no bom desempenho econômico dos últimos anos --antes do impacto da pandemia do novo coronavírus-- e no discurso nacionalista do presidente condensados no bordão "Make America great again" (fazer a América grande novamente).

"Vou me concentrar nas famílias trabalhadoras, nas famílias de classe média, como a minha aqui de Scranton, não na classe dos investidores ricos", disse Biden após visitar uma fábrica em Dunmore, perto de sua cidade natal, no nordeste da Pensilvânia. "Eles não precisam de mim."

O candidato democrata propôs investir US$ 300 bilhões (R$ 1,6 trilhão) em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, como veículos elétricos, energias limpas, redes 5G e biotecnologia, para que "o futuro seja fabricado nos EUA".

"Os chineses estão gastando milhões de dólares para tentar possuir a tecnologia do futuro, enquanto nós estamos sentados sem fazer nada", disse, acrescentando que esse era um tema em que a liderança global ainda está em disputa.

O governo federal, segundo os planos de Biden, gastaria outros US$ 400 bilhões (R$ 2,1 trilhões) em compras de produtos fabricados no país. Os investimentos criariam 5 milhões de novos empregos.

"Quando o governo federal gasta o dinheiro dos contribuintes, ele deveria usá-lo para comprar produtos americanos e apoiar empregos americanos", disse.

Em seu discurso, o candidato afirmou que sua proposta inclui as comunidades que "historicamente foram deixadas para trás", citando negros, latinos e descendentes dos indígenas americanos. Pesquisas apontam que Biden tem uma vantagem importante sobre Trump nesses grupos.

O ex-vice-presidente também criticou decisões do governo do republicano, como a Lei de Cortes de Impostos e Empregos, aprovada em 2017. O projeto acabou beneficiando os mais ricos: reduziu a alíquota superior do imposto de renda, assim como a alíquota do imposto sobre empresas --Biden afirmou que retornará as taxas aos valores originais.

O evento foi realizado em Dunmore, próxima a Scranton, cidade natal do democrata, na Pensilvânia. O local, além de evocar as raízes de classe média de Biden, serve para lhe dar visibilidade em um importante estado-pêndulo --em 2016, Trump venceu a candidata democrata, Hillary Clinton, por menos de um ponto percentual.

Uma pesquisa realizada pelo New York Times e o Siena College no fim de junho mostrou que 56% dos eleitores do estado aprovam a política econômica do republicano.

"Crescer numa família rica olhando os outros com superioridade é bastante diferente da forma como eu cresci aqui", disse Biden.