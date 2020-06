Biden desiste de realizar atos de campanha com público por causa da Covid-19

Anjos e demônios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do Partido Democrata à eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira (30) que não realizará atos públicos de campanha devido à atual pandemia de coronavírus, em contraste com a estratégia de seu rival republicano, o presidente Donald Trump.

"Vou seguir as ordens dos médicos - não apenas por mim, mas também pelo país - e isso implica não realizar nenhum comício", disse o ex-vice-presidente em entrevista coletiva no estado de Delaware. Com 77 anos, ele faz parte do grupo de risco.

"Esta é a campanha mais incomum da história moderna", afirmou o democrata, que criticou duramente a gestão do atual governo da crise. "Donald Trump decepcionou os americanos."

Apesar do crescimento do número de casos confirmados da Covid-19 no país, Trump voltou a realizar atos com público no último dia 20. O evento, sediado em Tulsa (Oklahoma), acabou esvaziado: cerca de 8 mil compareceram ao estádio, que tinha capacidade para 19 mil pessoas.

Por conta do risco de contágio os organizadores distribuíram máscaras na entrada, mas o uso delas não era obrigatório. Alguns dos apoiadores jogaram os itens fora assim que os receberam.

Dentro do ginásio, a maior parte do público não usou o equipamento de proteção e também não manteve o distanciamento social. Horas antes do início do comício, seis pessoas da equipe de campanha de Trump receberam o diagnóstico de Covid-19.

Para obter ingressos, a organização exigiu que os interessados aderissem a um termo de consentimento no qual eles se comprometiam a não processar a campanha de Trump caso contraíssem a Covid-19 no evento.

Desde o início da crise sanitária, o republicano tenta diminuir a gravidade da Covid-19, mesmo fazendo parte do grupo de risco, aos 74 anos.