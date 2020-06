Argentina vai flexibilizar quarentena a partir do dia 8

Os mascarados

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O presidente Alberto Fernández anunciou, na noite desta quinta-feira (4), que a Argentina começará a flexibilizar a quarentena a partir do dia 8 de junho, mas algum grau de restrição será mantido até o próximo dia 28. O país está há 80 dias em quarentena nacional e obrigatória.

Haverá maior abertura no interior do país, onde não há circulação comunitária do vírus. Ali, serão reativados o turismo local, restaurantes, bares e comércios, com protocolos de segurança específicos.

"Vamos passar do isolamento social ao distanciamento social", explicou Fernández. "Ou seja, não é obrigatório ficar em casa, mas as saídas devem obedecer as regras de distância entre as pessoas. Todas as atividades que forem liberadas seguirão procedimentos de higiene e as reuniões com mais de dez pessoas estão proibidas."

Enquanto isso, a cidade e a província de Buenos Aires, que correspondem a 95% dos casos de coronavírus de toda a Argentina, ainda terão restrições de mobilidade, e continuará sendo necessário ter permissões especiais para sair de casa. Nas estações de trem, metrô e paradas de ônibus, continuarão sendo pedidos os documentos e as cartas de permissão para transitar.

A capital argentina, porém, retomará algumas atividades econômicas, como lojas de roupas e calçados, fechados desde o princípio da pandemia. Outros comércios não essenciais, construções e indústrias poderão abrir "paulatinamente", por meio de estudos caso a caso, e com permissões específicas.

As saídas recreativas familiares, antes restritas a uma hora, no fim de semana, podem passar a ser realizadas nos dois dias do fim de semana, sempre com apenas um menor e um adulto, e restritos a 500 metros de distância de casa. As crianças continuam sem poder sair durante a semana.

Também será permitido praticar esporte ao ar livre, algo que estava proibido desde o início da quarentena. Mas ainda há restrição de horário: apenas entre 20h e 8h.

Continua sendo proibido viajar entre as províncias sem uma permissão especial, assim como ainda não há voos regionais e internacionais. A expectativa é que as rotas internacionais voltem a operar em setembro. Também continuarão fechados os cinemas, teatros, clubes e centros culturais.

Ainda seguirá vigente a ajuda mensal a informais e a empresas privadas que não forem autorizadas a abrir. E continua valendo a proibição de demissões, seja do setor público como do privado.

A Argentina registrou 20.184 casos de coronavírus e 608 mortes.