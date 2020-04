Após mais de um mês de isolamento, Bélgica pode sonhar com bares e viagens

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

BRUXELAS, BÉLGICA (FOLHAPRESS) - Após 38 dias de confinamento, os moradores da Bélgica já podem começar a sonhar com a reabertura dos cabeleireiros, a volta dos restaurantes e até as férias de verão.

Essas atividades fazem parte das mencionadas no plano de reabertura divulgado na noite desta sexta (24) pelo governo belga. O país, que decretou quarentena em 17 de março e permitiu a reabertura de algumas lojas (jardinagem e bricolagem) em 19 de abril, vai começar a descongelar as atividades econômicas de forma progressiva a partir de 4 de maio.

Coisas mais divertidas, como festas em casa, terão que esperar até 18 de maio, e noitadas de sexta nos bares ou viagens ao exterior só vão acontecer a partir de 8 de junho, no mínimo.

Ainda assim, tudo o que possa acelerar o contágio ainda é objeto de revisão pelo governo. "A única certeza é que eventos do tipo festival de massa não serão permitidos até 31 de agosto", diz o comunicado.

As próximas lojas autorizadas a abrir serão as de tecido e os armarinhos, já que vendem produtos para confeccionar máscaras. Em 11 de maio, volta todo o comércio, independentemente de tamanho ou setor.

A ideia é permitir as mesmas condições de concorrência a todas as empresas.

Para fazer o detalhamento, o país criou uma comissão com especialistas de várias áreas (medicina, saúde pública, economia, assistência social), e reforçou a capacidade de testes e rastreamento.

O governo pretende atingir 25 mil testes por dia até 4 de maio e ampliar a capacidade para até 45 mil testes diários. O rastreamento será coordenado entre os governos regionais e municipais.

Segundo o comunicado de descongelamento, a retomada está sendo permitida pela queda no número de hospitalizações e de mortes diárias. "Insistimos, porém, que o vírus está presente em todo o país e continua perigoso", alerta.

Até este sábado (25), a Bélgica tinha 45.325 casos confirmados e 6.917 mortes provocadas pelo coronavírus. O país tem a maior taxa de mortes em relação à população do mundo: 59,7 por 100 mil habitantes. O governo afirma que isso se deve à inclusão de mortes em asilos, nem todas com contágio confirmado.

Dentre 45 países europeus, 40 adotaram quarentenas, com escolas, restaurantes, bares, hotéis e comércio fechados e orientações (ou ordens) de que as pessoas ficassem em casa.

Turquia e Macedônia não paralisaram a atividade, mas impuseram toques de recolher e uso obrigatório de máscaras.

Três países não decretaram fechamento total de escolas, restaurantes e lojas: Belarus, Suécia e Finlândia.

VEJA COMO SERÁ A REABERTURA NA BÉLGICA:

Restrições que continuam:

- Evitar contatos, manter distância de 2 metros entre as pessoas, lavar as mãos e tossir ou espirrar em lenços ou no braço;

- Uso de máscaras ou echarpes e bandanas sobre nariz e boca é “fortemente recomendado” em espaços públicos.

A partir de 4 de maio:

- Indústrias e empresas de serviço B2B devem priorizar o trabalho remoto, mas podem reabrir. Onde não é possível manter distanciamento, é preciso usar máscaras e outros equipamentos de proteção, fornecidos pela empresa. Deve haver acordos para reorganização de turnos;

- Uso de proteção sobre boca e nariz será obrigatório no transporte público, para maiores de 12 anos;

- O governo recomenda que as pessoas evitem o transporte público e, se precisarem usá-lo, evitem os horários de pico;

- Lojas de tecidos e armarinhos podem reabrir, já que são necessários para a produção de máscaras de proteção. O governo disse que pretende dar a cada cidadão ao menos uma máscara comum. As cirúrgicas ficarão reservadas a profissionais de saúde e cuidados contínuos;

- Atividade física é permitida ao ar livre, sem contato, e individualmente, em academias, sem acesso a vestiários, chuveiros compartilhados e cafeterias.

A partir de 11 de maio:

- Todas as lojas podem abrir, independentemente do tamanho e do setor. O governo vai negociar com as empresas e funcionários regras para organização do trabalho, fluxo e número máximo de clientes.

A partir de 18 de maio:

- Serão divulgadas regras para a abertura de profissões que envolvem contato físico, como cabeleireiros;

- Museus podem ser abertos com um sistema de bilheteria eletrônica que evite aglomerações;

- Esportes coletivos serão permitidos ao ar livre ou em locais que sigam regras específicas;

- Escolas reabrem para algumas séries. Cada comuna fará seu planejamento.

Dependendo da evolução da pandemia, podem ser permitidas:

- Reuniões privadas em casa;

- Presença de mais pessoas em casamentos e funerais;

- Prática de atividade ao ar livre por mais de duas pessoas;

- Viagens de um dia para determinadas regiões do país ou ir para sua segunda residência.

A partir de 8 de junho:

- Restaurantes, cafés e bares podem ser autorizados a reabrir, com medidas de distanciamento e higiene;

- Podem ser permitidas atividades de verão, como viagens ao exterior, acampamentos para jovens (uma decisão deve ser tomada até o final de maio), estágios, atrações turísticas e pequenos eventos ao ar livre.