Após aumento de casos, La Paz terá três dias de confinamento total

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital administrativa da Bolívia, La Paz, entrará em confinamento total por três dias a partir de sábado (20) para tentar conter a disseminação do novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo Coed (Comitê Regional de Emergência) nesta terça-feira (16).

"Não haverá circulação de pedestres nem de veículos durante o confinamento", explicou Iván Arias, ministro de Obras Públicas, Serviços e Habitações da Bolívia e porta-voz do Coed.

Apenas profissionais da saúde, policiais e membros das Forças Armadas poderão transitar pelas ruas, completou o ministro.

Com 2,9 milhões de habitantes, La Paz concentra 1.213 casos dos 19.073 infectados pelo novo coronavírus no país.

Desde o início da pandemia, a Bolívia registrou 632 mortes por conta do vírus. Mas especialistas dizem que esse número pode ser maior, porque o país tem realizado poucos testes para detecção da Covid-19 na população.

No início de junho, a Bolívia decidiu flexibilizar as medidas de isolamento social contra o vírus. Mas o número de casos subiu rapidamente, atingindo o recorde de 913 novas infecções diárias no último domingo (14).

O governo teme que o país possa ter cerca de 100 mil infectados e entre 4.000 e 7.000 mortos no final do mês de julho se a pandemia não for controlada.