Apoio de americanos ao aumento da imigração no país bate recorde, diz pesquisa

VIÇOSA, MG (FOLHAPRESS) - O apoio dos americanos à expansão da imigração bateu recorde, e o número dos que gostariam que o país recebesse mais imigrantes superou, pela primeira vez em 55 anos, o dos que prefeririam que o país recebesse menos, afirma uma pesquisa feita desde 1965.

O estudo, do instituto Gallup, foi feito de 28 de maio a 4 de junho com 1.034 adultos vivendo em todos os 50 estados americanos e no distrito de Columbia. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Os resultados mostram que 34% dos americanos prefeririam que a imigração para os EUA aumentasse -no ano passado, eram 27%- e que 28% gostariam que ela diminuísse. É a primeira vez desde que a pesquisa começou a ser realizada que o primeiro grupo supera o segundo.

Já os que acreditam que a chegada de imigrantes deveria se manter como está são 36%.

Quase 8 em 10 entrevistados (77%) disseram acreditar que a imigração é boa para o país.

O apoio ao aumento da imigração foi recordista entre os eleitores do Partido Democrata e os politicamente independentes. A visão dos republicanos sobre o tema não mudou muito na última década, segundo a Gallup.

A pesquisa foi conduzida antes da recente decisão da gestão de Donald Trump de parar de emitir alguns tipos de visto de trabalho até o fim do ano e também do veto da Suprema Corte à decisão do presidente de encerrar o programa Daca -que impede a deportação de imigrantes que entraram irregularmente no país quando eram crianças.

O cerco à imigração é uma das grandes bandeiras da administração de Trump, que estabeleceu políticas mais restritivas, apesar de ter falhado em algumas de suas promessas -como a construção de um muro na fronteira com o México.