Adoção de coelhos cresce em Nova York como forma de evitar a solidão durante quarentena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pessoas de praticamente todo o mundo têm enfrentado mudanças em suas rotinas desde o início da quarentena provocada pelo avanço do novo coronavírus. Até mesmo a adoção de coelhos foi afetada, crescendo consideravelmente em Nova York.

Colleen Venable, voluntária há cerca de três anos em dois abrigos de animais da cidade, afirmou à FoxNews que muitas pessoas que nunca haviam considerado coelhos estão adotando-os, o que levou ao esvaziamento do abrigo, que geralmente abrigava entre 20 e 40 animais.

Ela mesma diz que nunca tinha ficado com filhotes de coelhos, mas quando percebeu que teria mais tempo em casa decidiu assumir essa responsabilidade e levou dois coelhinhos de apenas três semanas de vida. "Eles têm me mantido entretida. Eu passo o dia cuidando deles, e eles cuidam de mim".

O aumento na adoção de cães e gatos também já tinha sido noticiada no país. "Houve um aumento em todas as adoções. As pessoas precisam da companhia de um animal nesse momento, além de eles serem muito fofos", afirmou Katy Hansen, diretor de marketing da organização Animal Care Centers de Nova York, ao jornal The Post.