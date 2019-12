Mulheres são presas suspeitas de torturar e arrancar olhos de idoso

Duas mulheres foram presas na madrugada de sábado (21), suspeitas de tortura e de arrancar os olhos de um idos de 61 anos. O caso aconteceu em Contagem, Minas Gerais.

Segundo o Uol, a polícia informou que as mulheres, uma de 24 e a outra da 34 anos, estavam na casa do idoso, que informou que as agressões começaram sem motivo. Policiais chegaram a encontrar um dos olhos em um copo d’água.

Questionadas sobre o ocorrido, uma mulher jogou a culpa na outra pelas agressões e uma delas chegou a dizer que se irritou por ter sido apalpada pelo idoso. Elas afirmaram que teriam usado drogas no local.

Além de ficar sem os olhos, o idoso também ficou bastante ferido na cabeça. Ele foi levado ao hospital, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

As mulheres foram encaminhadas ao presídio de Vespasiano (MG).