Mulher tem pé dilacerado após ser atingida por disparo de arma de fogo em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher de 28 anos foi baleada, na noite desta sexta-feira (10), na Rua Projetada, bairro da União, zona Centro-Sul da capital.

De acordo com a polícia, dois homens armados chegaram a pé no local e dispararam vários tiros na tentativa de executar um rival. Na ação dos criminosos, a vítima foi atingida com um tiro e teve parte do pé dilacerado pelo disparo . Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto.

Policiais da 23 Companhia Interativa Comunitária foram acionados e fizeram buscas na área na tentativa de localizar os suspeitos, mas a dupla fugiu sem ser identificada.

A Polícia Civil deve investigar o caso.