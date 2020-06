Mulher é presa com drogas em rip-rap da zona Sul de Manaus

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Manaus/AM - Uma mulher de 27 anos, foi presa na segunda-feira (08), por volta de 1h30, em posse de drogas, no bairro de Petrópolis, zona sul de Manaus.



Os policiais faziam incursão na área rip-rap da rua Fragata quando visualizaram um grupo com quem estava a suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, o grupo se evadiu do local, porém a mulher foi localizada e submetida a revista pessoal, sendo encontradas em na bolsa três porções médias de supostamente maconha, duas trouxinhas de supostamente cocaína, uma balança de precisão, material para embalo e a quantia de R$ 45,00 em espécie.



A mulher recebeu voz de prisão e, junto com a materialidade, foi encaminhada ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.