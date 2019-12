Em Manaus, mulher é presa suspeita de roubar mais de R$ 2 mil em energéticos

Manaus/AM - Uma mulher, ainda não identificada, foi presa na noite desta sexta-feira (27), suspeita de roubar energéticos, um prejuízo estimado em R$ 2 mil. O crime ocorreu em um supermercado, na zona Norte da capital.

De acordo com a polícia, a suspeita foi flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento no momento em que furtava os produtos. Os funcionários do supermercado viram a cena e acionaram a polícia.

A mulher foi encaminhada ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde aguarda os procedimentos legais.