Nua, mulher é encontrada morta dentro de pousada

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Uma mulher identificada como Lúcia Suelene Sampaio, 39, foi encontrada morta dentro de uma pousada, na madrugada desta terça-feira (19), na Paraíba. O local fica em um posto de combustíveis.

De acordo com o site de notícias Globo, funcionários no posto disseram que ela e um homem estavam hospedados há 3 dias e de madrugada ouviram os disparos. Ainda segundo a publicação, o suspeito fugiu a pé com uma arma na mão.

A vítima foi encontrada sem roupa e caída no chão.