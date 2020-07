Suspeito de torturar, decapitar e enterrar mulher é preso em Manaus

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

Manaus/AM - Gilvan Oliveira Reis, mais conhecido como “Vela”, foi preso nessa sexta-feira (17), na capital pela equipe da Polícia Civil. Ele é apontado como o assassino de uma jovem de 25 anos, encontrada decapitada e enterrada no Campo do Maroca, no bairro João Paulo, na última quinta-feira.

Segundo a PC, Vela seria membro de uma facção criminosa e teria matado Farliana Nunes por vingança, por causa do homicídio de um “irmão do crime”.

Gilvan já era procurado por outros crimes e detalhes da prisão dele serão revelado em uma entrevista coletiva marcada para ocorrer às 9h30, deste sábado (18).