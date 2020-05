Jovem baleada por dupla misteriosa morre em SPA de Manaus

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Manaus/AM – Rayssa Rodrigues de Azevedo, 21, atingida com um tiros na cabeça morreu neste domingo (31) no SPA Joventina Dias. O crime ocorreu no sábado (30), em Iranduba.

A jovem foi abordada por dois homens em uma motocicleta. O que estava na garupa efetuou os disparos contra a vítima.

A motivação do crime será investigada pela polícia.