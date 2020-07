Motorista de aplicativo é resgatado de porta-malas de carro após assalto em Manaus

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo foi resgatado por policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na noite do sábado (11), trancado dentro do seu próprio veículo, que havia sido tomado de assalto e abandonado, no loteamento Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte da capital.

Os policiais foram acionados pelo Centro integrado de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 22h de sábado, para verificar um veículo modelo Chevrolet Onix, de cor prata, que havia sido abandonado com o motorista dentro do porta-malas, na rua Rio Solimões do loteamento Rio Piorini.

O motorista, que teve sua identificação preservada, informou que o veículo havia sido tomado de assalto por cinco infratores, três deles armados com arma de fogo, por volta das 18h30 do mesmo dia, no Colônia Terra Nova.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a vítima, que se encontrava bastante debilitada. O carro foi entregue ao proprietário no local encontrado, na presença de seus familiares.

