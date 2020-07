PM é preso após matar motociclista com tiros nas costas durante abordagem

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

Um policial militar foi preso, neste sábado (25), após atirar em um motociclista pelas costas. O crime ocorreu em São Paulo.

O homem teria roubado a moto horas antes e foi reconhecido pelo próprio dono ao ser visto na rua. De acordo com o Sistema Globo, imagens de segurança mostram o momento em que o policial militar persegue a moto a pé e efetua dois disparos. O primeiro tiro acontece quando a moto já estava parada e o homem estava de costas para o policial, descendo do veículo. A vítima foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no hospital.

A polícia deve continuar as investigações.