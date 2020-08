Secretário detalha operação que matou PMs e diz que líderes já foram identificados

Manaus/AM - Os líderes do ataque que resultou na morte do 3° SGT PM Manoel Wagner Silva Souza(SI/PMAM Nº 17539) e do CB PM Márcio Carlos de Souza, (SI/PMAM 20064) ambos do efetivo da Companhia de Operações Especiais (COE), já foram identificados.

De acordo com o Secretário de Segurança do Estado, coronel Louismar Bonates, os mandantes já “estão sendo caçados na mata”. O secretário disse ainda que os policiais foram mortos em uma operação que tinha objetivo de prender um traficante que atuava no município, conhecido como “Bacural”. Ele estava preso mas foi retirado da carceragem de Nova Olinda do Norte por cerca de 20 criminosos armados.

“Determinamos que uma equipe fosse deslocada pra lá, pra efetuar a prisão desses indivíduos. Quando a lancha das operações especiais, com todos fardados de polícia se aproximou da casa onde esse elemento mora, eles foram recebidos a tiros que vieram de dentro da mata e eles não tiveram como se defender, pois estavam no meio do rio”, disse Bonates.

