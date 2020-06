Em Manaus, vendedor de bombons e mulher são baleados em praça

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Manaus/AM - Uma mulher de 20 anos e um vendedor de bombons de 25, foram baleados na madrugada dessa quinta-feira (25), enquanto estavam em uma praça conhecida próximo a rua Ximeno Villeroy, conhecida como rua do “Fuxico”, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

De acordo com a polícia, a mulher foi atingida no joelho e o homem no braço, nádegas e costas. A vítima contou aos agentes que estava sentada no local próximo ao banca do vendedor, quando dois homens chegaram e começaram a atirar contra ele.

Um dos disparos a atingiu por acidente e moça caiu. O homem preferiu não dar explicações à polícia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga a tentativa de homicídio.