Polícia pede ajuda para encontrar 2º suspeito de matar sargento da PM em Manaus

O poder dos maus

Manaus/AM - A polícia divulgou nessa terça-feira (16), a imagem de Danilo de Araújo Lima, conhecido como “Batata”. Ele é suspeito de participar do assassinato do sargento da Polícia Militar, Manoel Martins, 54, está foragido.

Batata é apontado como um pistoleiro do tráfico e tem várias passagens pela polícia, sendo considerado um indivíduo altamente perigoso. Com o parceiro de crime dele, Paulo Cristian Pedroza Vieira, 22, eles executaram o sargento com mais de 15 tiros no bairro Petrópolis há cerca de uma semana.

Se você tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a localizá-lo, pode ligar para o telefone 181, ou para os telefones disponibilizados no anúncio, não precisa se identificar.