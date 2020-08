Policiais feridos em Nova Olinda dão entrada em hospitais de Manaus

Manaus/AM - O tenente da Polícia Militar Anderson Molaz Ferreira, deu entrada no hospital e pronto-socorro 28 de Agosto por volta das 10h da manhã desta terça-feira (4).

Anderson passou por procedimento para retirada de estilhaços de chumbo do braço. Também foi feita uma contenção de sangramento no membro atingido. Ele passará por uma cirurgia, para retirada do restante dos estilhaços.

Já o cabo da PM Carlos Michel Rocha Duarte foi encaminhado ao hospital João Lúcio. Na unidade de saúde o PM foi submetido a procedimentos para retirada de estilhaços na região do pescoço e região cervical, acima da clavícula.