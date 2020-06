Homem é encontrado morto dentro de carro no Centro de Manaus

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Manaus/AM – Um homem identificado inicialmente como ‘Jotinha’ foi encontrado morto dentro de um carro, na noite desta terça-feira (9), entre a avenida Joaquim Nabuco e a Quintino Bocaiúva, no centro de Manaus.

Ainda não há informações de como ocorreu o crime e se a vítima era taxista.

De acordo com o sargento Ronilson, da 24a CICOM, durante o patrulhamento de rotina eles foram informados que um taxista tinha sido baleado. Ao chegarem no local o homem estava ensanguentado dentro do veículo.

O Samu foi acionado, mas o homem não resistiu.