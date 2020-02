Vídeo mostra últimas palavras de Sigrid antes de ser brutalmente executada em Manaus

Manaus/AM - Sigrid Liborio Santana, 13, foi encontrada morta boiando em um igarapé localizado no bairro Educandos, zona Sul de Manaus na última quinta-feira (6). Segundo a polícia civil, a adolescente tinha envolvimento com facções criminosas e teria morrido durante o ’Tribunal do Crime’.

Um vídeo que circula nas redes sociais, supostamente mostra a adolescente segundos antes de ser executada a sangue frio. Suas últimas palavras foram: “eu vou fazer o corre”. Confira:

Após a adolescente cair morta no chão, os assassinos continuam a atirar na cara da vítima e a atacam com diversas ‘coronhadas’. Em respeito aos familiares de Sigrid, o fim do vídeo não será veiculado nesta matéria.

A amiga de Sigrid, Thaissa Karolaine da Silva Azevedo, 14, também foi assassinada, mas segundo a polícia e família, ela não teria envolvimento com o tráfico ou facções da cidade. O corpo da jovem também foi encontrado no mesmo igarapé, horas depois do corpo de Sigrid ser encontrado.