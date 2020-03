Casal de moradores de ruas são mortos a tiros enquanto dormiam sob viaduto

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

os moradores de rua Luis Antônio de Paula Mendes e Sheila dos Santos, foram mortos a tiros na manhã desta segunda-feira (90, enquanto dormiam sob um viaduto na rua Humberto de Campos, no Jardim de Alah - divisa entre os bairros de Ipanema e Leblon, na zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo o UOL, a Delegacia de Homicídio (DH) informou que os dois eram casados. Ainda não há informações sobre o que pode ter motivado o crime e quantos tiros atingiram o casal.

De acordo ainda com a DH, a área foi isolada para perícia e testemunhas serão ouvidas. A especializada foi acionada por homens do Batalhão de Polícia Militar do Leblon.