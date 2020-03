Conflito entre manifestantes e polícia aterroriza moradores do Viver Melhor

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Confronto entre manifestantes e polícia no Viver Melhor pic.twitter.com/nkxWvOw5xW — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) March 4, 2020

A Polícia entrou em conflito com manifestantes que não aceitam a reintegração de posse da comunidade invasão Monte Horebe , na Zona Norte de Manaus. No confronto, moradores fecharam a principal entrada do conjunto Viver Melhor.

Segundo novadores que estavam no local a cena era de guerra: alguns manifestantes jogavam pedra para evitar a entrada e polícia revidava com bombas de efeito moral e spray de pimenta. Há informações de tiroteio, mas o fato não foi confirmado.

Janelas de ônibus foram depredadas e a Companhia Independente de Cães da Polícia Militar foi acionada.