China isola vilarejo após morte de morador por peste bubônica

A morte de um homem por peste bubônica, também chamada de peste negra, fez com que a China isolasse um vilarejo na Mongólia. As informações são da CNN norte-americana.

A confirmação da causa da morte como peste negra só saiu nessa quinta (6). O paciente morreu por falha no sistema circulatório e o vilarejo onde ele morava, chamado de Suji Xincun, foi isolado para que a doença não se propague.

Os moradores do vilarejo testaram negativo para doença, mas as autoridades determinaram que as casas sejam desinfectadas.

Este é o segundo caso de peste negra este ano, e a primeiro morte confirmada pela China.

A peste negra matou 50 milhões de pessoas na Europa na Idade Média.