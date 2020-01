O que você precisa saber sobre o sushi

O sushi é asiático, mas já caiu no gosto do brasileiro. O site Notícias ao Minuto publicou uma pesquisa da revista Women’s Health, que recorreu à opinião da nutricionista Cara Harbstree.

Segundo o artigo, no geral, a maioria destas variedades é completa do ponto de vista nutricional. “A quantidade de proteínas, gorduras e carboidratos poderá diferir ligeiramente de um sushi para outro, dependendo da escolha do peixe e de outros complementos, incluindo o molho de soja”, afirmou Harbstree.

Contudo, alerta Cara Harbstreet que o grande problema do sushi é na verdade o sódio, graças ao molho de soja e outros pratos à base de missô que geralmente o acompanham. Uma colher de sopa de molho de soja tradicional contém quase 1.000 mg de sódio. De acordo com a American Heart Association, o limite diário recomendado é de 2.300 mg (mas muitos médicos diminuem esse número para 1.500 mg).

“Mesmo o molho de soja com baixo teor de sódio pode ser mau”, refere a especialista. Uma colher de sopa de molho de soja com baixo teor de sódio tem quase 600 mg de sódio.

Mas, afinal o sushi é saudável?

Para Cara o segredo é consumir sushi de vez em quando, ou seja moderadamente. A maioria, devido ao arroz, oferece todos os macronutrientes que um individuo necessita para ter energia e fortalecer os músculos e ossos. E pode sempre acompanhá-lo com opções saudáveis, abstendo-se por exemplo do molho de soja.

Experimente adicionar legumes frescos ou uma salada ao sushi. A alga que mantém o rolo unido não é tão nutritiva quanto parece. Já uma salada é mais saciante e completa.