Caso Kimberly: Rafael Fernandez estava há dois dias escondido no mato, diz delegado

Manaus/AM – Rafael Fernandez, principal suspeito na morte da miss Manicoré Kimberly Mota, estava há dois dias escondido em uma cabana no meio do mato, na cidade de Pacaraima, em Roraima, de acordo com informações do delegado Paulo Martins, titular da DEHS. O suspeito foi preso nesta sexta-feira (15) após denúncia anônima.

Ainda segundo o delegado, o local onde ele foi encontrado fica nas proximidades da linha da fronteira com a Venezuela. Após a denúncia, a polícia fez o cerco na área e encontraram Rafael deitado.

Equipes da DEHS estão indo ao munícipio realizar o recambiamento do suspeito para Manaus.