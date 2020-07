Novo ministro da Educação, Milton Ribeiro toma posse nesta quarta-feira

Wilson Lima vence a batalha política

O novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, vai tomar posse no cargo nesta quarta-feira (15), no Palácio do Planalto, em Brasília. Ele divulgou a informação em suas redes sociais.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), está em isolamento seguindo o tratamento do novo coronavírus, mas deve participar da cerimônia por videoconferência.