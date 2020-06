Em desabafo emocionante, Mirtes revela detalhes dos últimos momentos de vida do filho Miguel

Os mascarados

Não tenho palavras e nem chão após assistir a este vídeo. Meu deus, que dor, que revolta, que vontade de dar um abraço em Mirtes. E quanto ao ser abjeto chamado SARI CORTE REAL, q neste momento me desperta os instintos mais primitivos, que pague por este crime! #JustiçaPorMiguel pic.twitter.com/PldgklP2Lq — Antonia Pellegrino (@apellegrino) June 4, 2020

A empregada doméstica Mirtes Renata, que perdeu o filho Miguel e apenas 5 anos , nessa quinta-feira (4), fez um desabafo emocionante sobre os últimos momentos do filho.

Em entrevista a um jornal da Rede Globos, ela contou detalhes dos últimos momentos de vida do menino que morreu ao cair do 9º andar do prédio onde ela trabalhava:

“Eu viu meu filho ali estirado no chão, eu peguei ele devagarinho e virei ele e disse: Meu amor, meu amor respira, a mamãe tá aqui, não deixa a mamãe (…) Eu toquei nele aqui e ainda estava tendo pulsações, ele respirava, mas ele não piscava, ele só olhava fixo”.

Mirtes conta que o menino foi socorrido por um médico que também morava no prédio, mas morreu minutos depois de chegar no hospital:

“Eu pedi a Jesus pra tirar a minha vida e dar a ele, para ele permanecer vivo porque ele era a minha razão de viver”, lamentou.

A mãe de Miguel contou que deixou o filho com a patroa por alguns minutos enquanto ia levar os cachorros da família para passear e quando voltou se deparou com a tragédia.

Nas imagens do circuito interno de segurança do prédio de luxo, Sari Corte Real, primeira-dama e chefe de Mirtes, aparece não só deixando que Miguel entre no elevador como também aperta o botão que fecha a porta e leva a criança até o andar de onde ela despencou enquanto procurava a mãe.

Para Renata, a mulher contribuiu para a tragédia e não pode ficar impune:

"Sari, eu amo teus filhos como se fossem meus. No único minuto que eu confiei meu filho a você deixou meu filho naquela situação. Por quê? Ela disse, 'não, eu não apertei o botão do elevador, vou provar a você'. Só ficou dizendo que ia provar a mim que não apertou. Ela pode provar o que for, que apertou, que não apertou, mas ela deixou meu filho dentro do elevador. Ela deixou meu filho em risco”, desabafou durante a entrevista.

Sari chegou a ser detida por homicídio culposo, mas foi liberada após pagar fiança no valor de R$ 20 mil.