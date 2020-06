Em Manaus, publicitário é preso após invadir apartamento da ex-mulher

Os mascarados

Manaus/AM - Um publicitário de 33 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira por policiais da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), por descumprimento de medidas protetivas, contra a ex-companheira dele, uma nutricionista de 31 anos.

De acordo com a titular da especializada, delegada Acácia Pacheco, o caso ocorreu na noite do último domingo (31), por volta das 22h30, na casa da vítima, localizada em um condomínio no bairro chapada, zona centro-sul de Manaus. Segundo a delegada, na ocasião do crime, o homem descumpriu a medida protetiva imposta para evitar que ele se aproximasse da vítima. A nutricionista compareceu ao prédio da especializada e relatou que o infrator invadiu a residência dela.



Ainda de acordo com autoridade policial, o publicitário foi notificado à comparecer à delegacia nesta manhã e, ao chegar ao local, a polícia deu cumprimento ao mandado de prisão, expedido na quinta-feira (04), pela juíza Suzi Irlanda Araújo Granja da Silva, do Plantão Criminal.



“Notificamos o infrator à comparecer na delegacia na manhã desta sexta-feira. Como a ordem judicial em nome do publicitário foi expedida ontem, no momento em que ele compareceu na delegacia, cumprimos o mandado em nome dele”, disse a delegada.



Ao término dos trâmites cabíveis na DECCM da zona centro-sul, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.