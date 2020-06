Vídeo de médica sendo espancada viraliza na web e causa revolta; confira

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Um vídeo que mostra o momento em que uma médica é espancada por pelo menos três pessoas no bairro Grajaú no Rio de Janeiro, está viralizando nas redes sociais.

A imagens foram captadas pelo circuito interno de segurança de uma das casas vizinhas e deve ser usado como prova no processo contra os envolvidos.

Na imagens vemos que a anestesista é carregada por um homem contra a usa vontade. Ela se debate e chegar tentar se agarrar um poste enquanto ele caminha pela rua com ela.

Outras homem o acompanha para impedir que a vítima consiga se desvencilhar e fugir, ele chega a dor socos na cabeça dela . No meio do caminho, uma mulher se junta a eles e começa a dar tapas e puxões de cabelo na médica, o vídeo dura 15 segundos, mas as agressões duraram bem mais.

A violência ocorreu no último sábado (30), quando a anestesia danificou um carro para chamar a atenção de um grupo que promovia e participava de uma festa proibida pelo decreto de isolamento social, bem próximo da casa dela.

Os envolvidos estavam com o som bastante alto e embriagados faziam a maior algazarra. A vítima havia acabado de sair de um plantão de 24h no combate ao Covid-19 e queria descansar, depois de inúmeras tentativas de pedir que os proprietários baixassem o som, a confusão acabou em agressões.

Os suspeitos já foram identificados e podem responder por tentativa de homicídio. Entre eles há um policial que seria o dono do carro danificado.