Imagens mostram que homem deu marteladas em médica durante confusão no Rio de Janeiro

Novas imagens da sessão de espancamento de uma médica anestesista no Rio de Janeiro no último fim de semana, mostram que um dos agressores a atacou com um martelo.

Os golpes foram desferindo contra a mulher, enquanto a mesma era carregada por um comerciante anfitrião do aniversário batizado de “Festa do Covid”, pivô da confusão.

O martelo teria sido o mesmo usado pela médica para danificar o carro de um policial militar que estava na festa e teria comandado as agressões.

A gravação mostra que além do quarto agressor golpear a mulher, ele ainda chegou a ameaçar um motorista que passava pelo local e tentou intervir na situação. Momentoso antes, ele também teria socado um moradores da área que tentou chamar a polícia.

Os investigadores ainda não descobriram a identidade dele, mas através dos depoimentos de outros envolvidos e das imagens, isso não deve demorar. A vítima sofreu várias fraturas pelo corpo e pensa em se mudar do bairro com medo de represálias.